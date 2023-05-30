Muş'ta motivasyon ve kariyer semineri düzenlendi

Dr. Esin Kaya, “Bayan bir akademisyen olarak da özellikle kız öğrencilerimize çalıştıkları zaman ileride nereye gelebildiklerini göstermek ve örnek olmak için onlarla buluştuk” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Kaya, motivasyon ve kariyer seminerinde Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile buluştu. Seminerde azimli, saygılı, donanımlı, azmin, çalışkanlığın ve yeniliklere açık olmanın önemine değinen Prof. Dr. Esin Kaya, öğrencilerin yeteneklerinin ve becerilerinin farkına varması için seminere katıldığını belirterek, “Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile kariyer planlaması seminerinde buluştuk. Öğrencilerimize güzel sanatlar bölümünü aktifleştireceğimizi söyledik. Onlara Muş'ta eğitim ayağında ileri ki dönemlerde üniversitemize bu bölümleri de kazandırarak farklı şehirlere gitmeden kendi şehirlerinde bu bölümleri okuyacaklarının müjdesini verdik. Bayan bir akademisyen olarak da özellikle kız öğrencilerimize çalıştıkları zaman ileride nereye gelebildiklerini göstermek ve örnek olmak için onlarla buluştuk. Onlarla tanışmış olmak, yetenekli öğrencileri görmek bizler için gerçekten mutluluk verici. Eğer yeteneklerinin farkında olurlarsa ve bu başarı yolculuğunu düzgün planlarlarsa çok iyi noktalara geleceklerini söyledik. Bu bölgenin özellikle bir bayan akademisyeni olarak rehberlik noktasında örnek olduğumu düşünüyorum” dedi.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencisi Gözde Akça ise seminerin kendileri için faydalı olduğunu ifade ederek, “Muş Alparslan Üniversitesinden gelen hocamız çalışmanın ve azmin çok kıymetli olduğunu öğretti. Kendi bölümümüzle ilgili ne kadar çok çalışmamız gerektiğini öğrendik. Muş'ta da kendi bölümümüzle ilgili ileride çalışmalar olacak. Biz her zaman kendi bölümümüzde ilerleme kaydetmek için azimli bir şekilde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.