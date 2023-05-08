Muş'ta öğrencilere 125 bin kaynak kitap dağıtımı yapıldı

Muş'ta eğitim öğretim gören 34 bin 652 lise ve ortaokul öğrencisine 125 bin 221 yardımcı kaynak kitap ücretsiz dağıtıldı. Yardımcı kaynak kitapların dağıtım programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, çocukların kaynak kitaplardan yararlanarak sınavlarda hayal ettikleri lise ve üniversitelere gideceğini söyledi. Kıvanç, “Eğitim öğretim yılının başında öğrencilerimize yardımcı kaynak kitap dağıtımı sağlanmıştı. Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde de 34 bin 652 öğrencimize 125 bin 221 kaynak kitap dağıtımı bitmek üzeredir. Bütün öğrencilerimize kaynak kitaplarını okullarına kadar götürüp teslim ediyoruz. Kaynak kitaplarımızın dağıtımı hem konu pekiştirme hem de YKS sınavındaki sözel ve sayısal AYT-TYT'i kapsayacak şekilde soru örnekleri ile çocuklarımızı sınava hazırlamaktayız. Bakanlığımızın göndermiş olduğu ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerimizin de gireceği LGS sınavına yönelik yardımcı kaynak kitaplar sınavlara daha iyi şekilde hazırlanmalarına destek sağlayacaktır. Lise öğrencilerimizin YKS ve ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerimizin LGS sınavlarına hazırlanmalarında büyük katkı sağlayacaktır. Bu yardımcı kaynak kitapların dağıtımı bugün itibariyle tamamlanmış olacaktır. Ben başta bu kitapların çocuklarımıza hazırlanmasında emeği geçen bakanlığımıza ve burada dağıtımları yaparak öğrencilerimize ulaştırılmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. Umarım çocuklarımız bu kaynak kitaplardan yararlanarak sınavlarda hayal ettikleri lise ve üniversitelere gitmekte büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Çocuklarımızın hem sınavlarda başarılı olmaları hem de konu pekiştirme anlamında da eğitimde seviyelerini yükseltmek için katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bunda hiçbir kuşkumuz yok. Bu kitaplardan yararlanan öğrencilerimiz sınavda başarılı olmamaları için herhangi bir neden bulunmamaktadır” dedi.