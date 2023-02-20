Muş'ta öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti

2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması ile birlikte okul öncesi, yatılı ve taşımalı eğitim veren okullardaki öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek verilmeye başlandı. Muş Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda düzenlenen yemek programında çocuklar dua ederek yemeklerini afiyetle yediler. Öğrencilerin beslenme saatine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğrencilere ücretsiz bir öğün beslenme desteği verileceğini belirterek, “Cumhuriyet döneminde bir ilk gerçekleştiriliyor. Ülkemiz genelinde 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek ve beslenme desteği veriliyor. İkinci dönemin başlaması ile ilimizde de yemek hizmeti başlamış bulunmaktadır. Okul öncesinde okuyan bütün öğrencilerimize ücretsiz bir öğün beslenme desteği sıcak yemek verilmektedir. Bununla birlikte taşımalı eğitimdeki bütün öğrencilerimize yemek desteği aynı zamanda pansiyondaki öğrencilerimizin tamamına da yemek desteği verilmektedir. Bünyesinde ana sınıfı bulunduran birleştirilmiş sınıflı okullarımızın öğrencilerine yemek ve beslenme desteği verilmektedir. Bu çalışma cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak gerçekleştirildi. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizin bu hizmetlerden daha iyi bir şekilde yararlanacağına yürekten inanıyorum. Öğrencilerimize her gün farklı bir menü sunulmaktadır. Sıcak yemek ve kahvaltılık çeşitleri de yer almaktadır. Hem sıcak yemek hem de kahvaltı ürünleri ile çocuklarımıza bu beslenme desteğini sunmaktayız” dedi.