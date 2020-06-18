Muş'ta okul ve servis araçlarında LGS hazırlığı

Muş'ta hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için kent genelindeki okul ve servis araçlarında dezenfekte çalışması yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, 20 Haziran 2020'de yapılacak olan LGS için kolları sıvadı. Okul ve servis araçlarında dezenfekte ile temizlik çalışması yapan Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri, öğrencilerin hijyenik bir ortamda sınava girmelerini sağlayacak. Muş Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik, LGS'ye 11 bin 400 öğrencinin katılacağını belirterek, kent genelindeki 187 okuldaki 695 salonunda 2 bin 150 öğretmenin görev alacağını ifade etti.

Sınavın 20 Haziran 2020 tarihinde Türkiye genelinde yapılacağını aktaran Özçelik, “Liseye Geçiş Sınavı için Milli Eğitim Müdürlüğümüzce gerekli önlemler görev dağılımı yapılarak alındı. Bugün burada toplanmamızın amacı ise taşıma kapsamında olan öğrencilerimizi taşıyacak olan servis araçlarının dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Araçlarımız sınav gününe hazır hale getiriliyor. Sınav günü de sabah erkenden ya da bir gün öncesinde bu dezenfekte işlemini tekrarlayacağız. Sınav öncesi okullarımızda dezenfekte çalışmaları devam etmekte. Bugün okullarımızın temizlik ve dezenfekte işlemlerini bitireceğiz” dedi.