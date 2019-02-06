Muş'ta "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” kampanyası başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kampanyasının startı Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün sürücülere broşür dağıtması ile başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' kampanyasına destek olmak amacıyla Muş Valiliği önünde düzenlenen kampanya yürüyüşüne; Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İstasyon Caddesi üzerinde toplanan yüzlerce öğrenci, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yol üzerindeki araçları durduran Muş Valisi Doç. Dr. Gündüzöz, sürücülere ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' kampanyası hakkında broşür dağıttı.

Yürüyüşün ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, “Yapılan düzenlemeler çerçevesinde farkındalık oluşturmak için İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatı ile bu yıl yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmiştir. Bugünden itibaren bu yıl yaya öncelikli trafik yılı olarak kutlanılacak ve farkındalık oluşturmak için yıl boyunca çeşitli etkinlikler yapılacaktır. Artık sürücülere de büyük görevler düşüyor çünkü bir de bu işin yaptırım tarafı oldu. Trafik para cezaları getirildi bu kurala uymayanlar açısından. Böylelikle bizim şoförlerimiz açısından, kaza riskini bertaraf etme açısında daha dikkatli olmaları gerekir. Eskiden buralarda kaza olduğu zaman ceza noktasında yayalara da kusur atfedilebiliyordu. Tabi kusur atfedildiği zaman cezanın ortaya çıkması ve sürücünün ceza aldığı ağırlığın daha aşağı olması, yayanın kusurlu olduğu durumlarda mümkün oluyordu. Şimdi son düzenleme ile sürücülerin daha dikkatli olmaları, onların ceza hukuku açısından da daha yüksek yaptırımla karşılaşacağı dikkate alındığında önem kazanıyor. Bunun içinde sürücüler ilave tedbirli olmak zorundalar. Bu işin hem idari para cezası söz konusu oldu. Kaza vukuunda da sürücülerin karşılaşacağı TCK kapsamındaki cezalar sorumluluk ilkesi çerçevesinde sürücülerin üzerinde daha fazla kalacak. Bu açıdan da sürücülerimize bu yıl bu farkındalığı oluşturarak daha dikkatli davranmaları konusunda telkinlerde bulunmamız gerekiyor” dedi.

Anne-babalara trafikte daha dikkatli olmaları noktasında çocuklara kırmızı düdük dağıtıldığını hatırlatan Vali Gündüzöz, “Çocukların ellerine birer kırmızı düdük dağıtıldı. Bu aslında İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaya geçmiş olan bir kampanyasının yansıması. Çocuklara kontrolü sağlamak, bayram gezilerinde ya da tatilin uzun olduğu dönemlerde yola çıkıldığında bunları biz çocuklara dağıttık ve arabanın içerisinde bir olumsuzluk olduğunda çocuklarımıza o zaman ‘bu düdükleri çalın anne-babanızı ikaz edin, sürücülerin ikaz edin. Dolayısıyla kurallara uysunlar' dedik. Ağaç yaş iken eğilir. Çocuklarımızın iyi eğitim alması, şu anda farkındalık oluşturması önemli. İleride bu çocuklarımızda sürücü olacaklar. Topluma atıldıklarında daha dikkatli olacaklar. Çocuğun da aile ortamında annesine-babasına ikazda bulunması gerçekten toplumsal açıdan iyi bir otokontrol. Bu noktada da farkındalık açısından önemli bir unsur. Çocuk figürü onun için seçildi. İnşallah çocuklarımız bizim yaptığımız trafik ihlallerini yapmayacak. Daha duyarlı yetişecekler” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, trafik kuralları sinevizyon gösterisini izlemek üzere Türk Telekom İlkokuluna geçti. Burada çocuklara trafik ve Toplum Destekli Polisler tarafından trafik kuralları hakkında uygulamalı olarak eğitim verildi.