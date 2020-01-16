Muş'ta Osmanlı mimarisi ile kuş evleri

Muş Alparslan Üniversitesi, ‘Serçeler üşümesin' etkinliğiyle soğuk kış günlerinde kuşların sığınabileceği kuş evlerini hayata geçirdi.

Muş Alparslan Üniversitesi, ‘Serçeler üşümesin' etkinliğiyle soğuk kış günlerinde kuşların sığınabileceği kuş evlerini hayata geçirdi. Akademik, idari personel ve öğrencilerin katılımıyla külliyede gerçekleştirilen etkinlikte Osmanlı mimarisinde de önemli bir yeri olan kuş evleri, modern formlarla yeniden canlandırıldı. MŞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda (TBMYO) gerçekleştirilen etkinlikte TBMYO El Sanatları Bölümü hocaları tarafından modüler olarak hazırlanan parçalar, öğrenciler ve personel tarafından birleştirilerek boyandı. Katılımcılar aynı zamanda geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla kendi getirdikleri plastik atık malzemelerden kuş evlerinin yemliklerini tasarladı. Minik dostlar için yapılan 40 adet kuş evi, külliye içerisindeki belirli noktalara yerleştirildi. Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın resmi temaslarda bulunmak amacıyla katılamadığı etkinlikte Prof. Dr. Polat'ın tasarladığı kuş evi de sergilendi.

“Osmanlı'dan kalan bir miras”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murad Aydın Şanda'nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, akademik, idari personel ve öğrenciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Şanda, üniversite olarak bu tarz çalışmalara öncülük etmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Hayvan sevgisinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Şanda, “Kuş evlerini Osmanlı'nın zarif insanlarından kalan bir miras olarak görmekteyiz. Sıcacık evlerimizde oturan bizler, karda kışta, yağmurda çamurda sığınacak bir yeri olmayan, sokaklardaki hayvan dostlarımızı da düşünmeliyiz. Merhametin ve sevginin en güzel örneklerinden birisi olan kuş evlerinin oldukça derin ve güçlü duyguları temsil ettiği kanaatindeyiz. Muş Alparslan Üniversitesi olarak, harcını sevgiyle yoğurduğumuz bu evleri minik dostlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.