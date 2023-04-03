Muş'ta otizmli çocuklar fidan dikti

Muş'ta 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde özel eğitim okullarının katılımıyla fidan dikme etkinliği yapıldıb

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında otizmli çocuklara doğa sevgisi aşılamak için Tarihi Murat Köprüsü mesire alanında fidan dikme programı düzenlendi. Fidan diken özel çocuklar, mavi balonları gökyüzüne uçurdu. ‘Mavi balonlar gökyüzüne, yeşil fidanlar yeryüzüne' sloganıyla düzenlenen fidan dikim programına 25 öğrenci katıldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, 25 otizmli öğrencinin katılımı ile Tarihi Murat Köprüsü mesire alanında fidanların dikimini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Dünya Otizmi Farkındalık Günü bugün. Bu farkındalığı topluma fark ettirmek amacı ile ilimizde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren özel eğitim ve uygulama okullarımızın ortaklaşa düzenlediği fidan dikim çalışmalarını gerçekleştirerek topluma otizm farkındalık gününü fark ettirmeye çalışıyoruz. Bu yılki sloganımız ‘Mavi balonlar gökyüzüne, yeşil fidanlar yeryüzüne' sloganı ile 25 otizmli öğrencimizin katılımı ile Tarihi Murat Köprüsü mesire alanında fidanlarımızın dikimini gerçekleştirdik. İnşallah fidanlarımız özel öğrencilerimizin yapacağı yıllık bakımları ile daha iyi hale gelecekler. Bu farkındalığı fark ettirmek için çaba sarf eden, emeği geçen okul çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ile birlikte el ele vererek bu özel çocuklarımızı topluma fark ettirmek için gerekli çabayı göstereceğiz. Bu özel öğrencilerimiz toplumun her kademesinde çalışabilecek nitelikte ve güçlüktedir” dedi.