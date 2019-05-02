İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Muş'ta petek hırsızlığı

Muş’un Bulanık ilçesindeki ikametlerden çok sayıda kalorifer peteği çaldığı tespit edilen 4 şahıs suçüstü yakalandı.

Muş'un Bulanık ilçesindeki ikametlerden çok sayıda kalorifer peteği çaldığı tespit edilen 4 şahıs suçüstü yakalandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulanık Şehitlik Mahallesi'ndeki ikametlerden hırsızlık olduğu ihbarı üzerine polis ekiplerince ilçe genelinde araştırmalara başlandığı belirtildi. Açıklamada, “Olay sonrası ekiplerce durumundan şüphelenilen bir kamyonet kovalamaca sonucu yakalanmış, kasasında 30 adet çalıntı kalorifer peteği bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili 4 şahıs ‘İkametten Hırsızlık' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.