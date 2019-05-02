Muş'ta petek hırsızlığı

Muş'un Bulanık ilçesindeki ikametlerden çok sayıda kalorifer peteği çaldığı tespit edilen 4 şahıs suçüstü yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulanık Şehitlik Mahallesi'ndeki ikametlerden hırsızlık olduğu ihbarı üzerine polis ekiplerince ilçe genelinde araştırmalara başlandığı belirtildi. Açıklamada, “Olay sonrası ekiplerce durumundan şüphelenilen bir kamyonet kovalamaca sonucu yakalanmış, kasasında 30 adet çalıntı kalorifer peteği bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili 4 şahıs ‘İkametten Hırsızlık' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. 4 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir” denildi.