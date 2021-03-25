Muş'ta PKK'nın İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalıştığı metal başlık ele geçirildi

Muş'ta, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik icra edilen "Eren-4" operasyonu kapsamında tespit edilen sığınak içerisinde İHA ve SİHA'lardan korunmak amacıyla kullanılan metal başlık ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez Kayalısu Köyü Koopezer Tepe ve Erencuk sırtları bölgesinde Eren-4 Operasyonu kapsamında 23 Mart 2021 tarihinde icra edilen operasyonda bir sığınak ve bir depo içerisinde 27 adet 5x56 fişek, 1 mayın, 1 akü, 1 İHA ve SİHA'dan korunma maksatlı metal kamuflaj başlık ile muhtelif miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.