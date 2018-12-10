Muş'ta PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Muş'un Hasköy ilçesinde tespit edilen bir sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 9 Aralık günü Hasköy ilçesi kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda bir sığınakta bulunan 2 jelikan bidon içinde 2 adet dolu piknik tüpü, 3 adet el telsizi, 14 adet soğuk iklim giyim eşyası, 1 adet kar elbisesi, 6 adet örgütsel kitap, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiği ve olayla ilgili adli tahkikata başlandığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.