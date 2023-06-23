Muş'ta plastik cerrahı uzmanı hasta kabulüne başladı

İlkay Şamil Beydilli hasta kabulüne başladı.

Devlet hizmet yükümlülüğü kurası ile Muş Devlet Hastanesine yeni atanan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli hasta kabulüne başladı. 1991 yılında Ankara'da doğan Beydilli, 2015 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2023 yılında Ankara Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde uzmanlık eğitimini tamamlayan Beydilli, Muş Devlet Hastanesine atandı.

Muş Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, plastik cerrahların yeniden şekillendirme gereken vücudun her alanıyla uğraşmakta oldukları belirtilerek, “Hastanemizde hastalarını kabul etmeye başlayan Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. İlkay Şamil Beydilli; yüz yaralanmaları, deri kanserleri ve her türlü estetik konularında hastalarımıza deva olamaya çalışacaktır. Muş Devlet Hastanesi olarak eksik olan branşlarımızı da tamamlamaya çalışıyoruz. Hastanemizde plastik cerrahi doktorumuz yoktu, bu atamayla hastalarımıza daha iyi hizmet vermeye başlayacağız. Ataması yeni yapılan doktorumuza da başarılar diliyoruz” denildi.