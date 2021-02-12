Muş'ta sağlık çalışanlarına ikinci doz korona virüs aşısı uygulanıyor

Muş'taki sağlık çalışanları, ilk doz korona virüs aşısının ardından 2. doz aşılarını oluyor.

Muş Devlet Hastanesinde korona virüsle mücadele kapsamında oluşturulan aşı odalarında, sağlık çalışanları 2. doz aşılarını oluyor. Hastanede oluşturulan 20 aşı odasında, bin 593 sağlık çalışanına 2. doz aşı yapılacak.

Başhekim Bayar 2. doz aşısını yaptırdı. Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bahattin Bayar'da, sağlık çalışanlarıyla birlikte korona virüs 2. doz aşısını yaptırdı. Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Başhekim Op. Dr. Bahattin Bayar, sağlık çalışanlarının 2. doz aşılamalarının başladığını ifade etti. 28 gün aradan sonra 2. doz aşıyı olduğunu ifade eden Dr. Bayar, “Aşılardan sonra yan etkiyle karşılaşmadık. Sağlıkçılarımız ilk doz aşılarını yaptırmışlardı, 2. doz aşılarını da yaptırmaya başladılar. Hastanemizde 20 aşı odamız mevcut olup 2 doktor, 10 hemşire arkadaşımızla aşılama programını yürütmekteyiz” dedi.

“Olumsuz bir durum yok”

Aşısını olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Said Molamahmutoğlu da, 2. doz aşıyı yaptırdığını belirterek, “Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Halkımızdan da beklediğimiz aşılarını biran önce olması. Lütfen aşıya ilgi gösterelim. Huzurlu, mutlu günlere geri dönelim” dedi.

Doktorlardan Havva Saltık ise ilk doz aşısını yaklaşık bir ay önce yaptırdığını hatırlatarak, “Herhangi bir yan etki olmamıştı. Ailemde de bu zamana kadar korona virüs geçiren olmadı. Umarım faydası olur ve antikor değerlerim yükselir. Tedbirler en üst seviyede olacak şekilde sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.