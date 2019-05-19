Muş'ta şampiyonluk coşkusu

Galatarasay'ın Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu resmen ilan etmesinin ardından Muş'ta sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa çıkarak büyük sevinç yaşadı.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında en yakın rakibi olan Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek, şampiyon olması Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Muş'ta da coşkuyla kutlandı. Muş'ta sokaklara inen binlerce taraftar, meşaleler yakıp, araçları ile sevinç gösterileri yaptı.