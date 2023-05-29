Muş'ta selde köprü yıkıldı, 5 araç ve 35 ev hasar gördü

Muş'ta etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. 5 araç ve 35 evin hasar gördüğü selde bir köprü de yıkıldı.

Muş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kırköy beldesinde derenin taşması sonucu 5 araç, 35 ev ve birçok ahırda hasar meydana gelirken, bir köprü ise yıkıldı. İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırköy beldesinden geçen Kırgiz Deresi taştı. Taşan sular derenin üzerindeki köprünün yıkılmasına neden oldu.

Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman, 35 evde hasar meydana geldiğini belirterek, “Her şey biranda oldu. Bizim müdahale etme şansımız olmadı. Aniden bastıran taşkın, köprünün yıkılmasına neden oldu. Köprünün yıkılmasıyla beldenin 35 hanesini su bastı. Belediye garajımızda bulunan araçlarımızın 5 tanesi yarısına

kadar su dolmuş durumda. Maddi zarar çok. Altyapı kalmadı, üstyapıda zararımız var. Derenin 35 noktasında menfez açmak zorunda kaldık” dedi.

Meyve ve yonca tarlasının zarar gördüğünü ifade eden köy sakinlerinden Aydın Aslan, “Yaylada yağmurun yağmasıyla birlikte aniden sel geldi. Belediyenin oradaki eski köprümüz yıkıldı. Haliyle bahçelerimiz, bağımız kalmadı. Meyve bahçem ve yonca tarlam zara gördü” şeklinde konuştu.