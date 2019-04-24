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Muş‘ta sera çiçekleri satışa sunuldu

Muş’ta havaların ısınmasıyla birlikte serada yetiştirilen çiçekler satışa sunuldu.

Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte serada yetiştirilen çiçekler satışa sunuldu.


Muş'ta serada yetiştirilen ve satışa sunulan çiçekler, üreticilerin yüzünü güldürdü. Muş-Bitlis karayolu Kültür Merkezi yakınındaki 10 dönümlük alanda yetiştirilen çiçekler, vatandaşların beğenisine sunuluyor. Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli olduktan sonra kardeşleriyle birlikte çiçek yetiştiriciliğine başladığını ifade eden üretici Çaçan Algan, yılda yaklaşık 40 bin çiçek ürettiğini söyledi. Çiçek yetiştirmenin zor olduğu kadar zevkli bir iş olduğunu dile getiren Algan, “Burada süs bitkileri, çam, park, bahçe, ladin, yapraklı tür ağaçlar, gül, karaçam, sarıçam, iç mekân süs bitkileri yetiştiriyoruz. Bunun yanında seralarımızda asma petunya güllerimiz başta olmak üzere kadife, aslan ağzı, sardunya, petunya gibi 40 bin civarında mevsimlik çiçek var. Bir kısmını kendimiz yetiştiriyoruz. Mevsimlik çiçekleri ise İzmir'in Ödemiş ilçesinden ya da Yalova'dan getiriyoruz. Burada sezon kısa olduğu için mevsimlik çiçekler yetişmiyor. Yılda ortalama yaklaşık 30 bin civarında çiçek satıyoruz. Vatandaşlar ise en fazla papatyaya rağbet gösteriyor” dedi.

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