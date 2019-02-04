Muş'ta Sibirya soğukları

Muş'ta dün gece etkili olan sisin ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesiyle hayat adeta dondu.

Muş'ta kar yağışının ardından etkisini sürdürmeye devam eden soğuk hava, hayatı durdurma noktasına getirdi. Kent merkezinde yaşanan soğuk havadan etkilenen ağaçlar kırağı tutarken, bazı vatandaşlar ise havuzların üzerini naylon brandalar ile örterek korumaya aldı. Dondurucu soğukların yaşandığı kentte, sokakların boş olduğu da gözlerden kaçmadı.