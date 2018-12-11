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Muş'ta şiddetli fırtına

Muş’ta dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli fırtına sonucu uçan çatı okul bahçesine düştü.

Muş'ta dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli fırtına sonucu uçan çatı okul bahçesine düştü.


Kentte etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İstasyon Caddesi üzerindeki Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarındaki bir iş yerine ait çatı, şiddetli rüzgardan dolayı savruldu. Okul bahçesine şans eseri kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muş İtfaiye Müdür Yardımcısı Fırat Göçmen, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ihbarların geldiğini, ancak şimdiye kadar kentte önemli bir hasarın tespit edilmediğini ifade etti.

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