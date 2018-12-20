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Muş'ta silah kaçakçıları tutuklandı

Muş’ta silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Muş'ta silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Malazgirt ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan ticari araç içerisinde ve araç içindeki 3 kişinin üst araması yapıldığı belirtildi. Aramada; 1 adet Astra model tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 1 adet Pietro Baretta marka tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 5 adet 9x19 mm çapında fişek, 1 parça halinde metamfetamin esrar maddesinin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şahıs ise '6136 SKM' suçundan tutuklandı.


1 şahıs hakkında ise 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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