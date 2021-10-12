Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonu

Muş'un Varto ilçesinde jandarma ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Yapılan aramalarda; 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 8 kalaşnikof şarjörü, 448 kalaşnikof fişeği, 42 keskin nişancı tüfeği fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.