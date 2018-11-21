İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş’un Hasköy ilçesindeki bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş'un Hasköy ilçesindeki bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Hasköy ilçesi Umurca köyünde ikamet eden bir şahsın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, “16 Kasım 2018 tarihinde şahıs takibe alınarak elinde bulunan silah ve mühimmatı satmak amacıyla kendisine ait aracı ile Muş il merkezine seyir halindeyken, durdurularak araçta yapılan arama ve müteakiben evinde yapılan aramada; 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör ve 335 adet fişek, 2 adet Browning marka tabanca, 1 adet Çek Vizor tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 47 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştur” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.