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Muş'ta silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon

Muş’ta jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta jandarma ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik 28 Şubat günü eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 86 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Yakalanan 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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