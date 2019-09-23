Muş'ta 'silajlık mısır' hasadı

Muş'ta devlet desteğiyle çiftçiler tarafından ekimi gerçekleştirilen ve kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırın hasadına başlandı.

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılında 301 çiftçi tarafından 8 bin 807 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen silajlık mısırdan yaklaşık 60 bin ton ürün beklendiği ifade edildi. Bulanık'ta 53 çiftçi tarafından bin 118, Hasköy'de 8 çiftçi tarafından 256, Korkut'ta 38 çiftçi tarafından 568, Malazgirt'te 10 çiftçi tarafından 509, Varto'da 5 çiftçi tarafından 55 ve merkezde 187 çiftçi tarafından 6 bin 301 dönüm olmak üzere toplamda 301 çiftçinin 8 bin 807 hektar alanda silajlık mısır ekimi gerçekleştirdiği bildirildi.

Kent merkezine bağlı Kumluca köyünde 20 dönümlük arazide silajlık mısır ekimi yapan Mehmet Karasu, bu yıl ilkbahar mevsiminde 20 dönüm alanda ekimini yaptığı silajlık mısırın hasadına başladıklarını söyledi. Silajlık mısırın hasadına 3 gün önce başlandığını ve bir haftada tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Karasu, “20 dönümden yaklaşık 70 ton mısır samanı elde etmeyi bekliyoruz. Silajlık mısır samanı diğer buğday samanından daha ucuz. Piyasada tonu 250 lira iken buğday samanı ise bin liradan ancak bulabiliyoruz. Birde silajlık mısırın ekimini devlet desteği ile gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 5 seneden beri mısır ekiyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü silajlık mısırın dönümüne 110 lira destek veriyor. Devlet desteği olmadığı zaman bu kadar dönüm alanda mısır ekmemiz mümkün değil, çünkü tarla ücretleri çok pahalı” dedi.

Çiftçilerden Seyit Ekin ise, traktörü ile günde 20 dönüm alanda silajlık mısır hasadı yaptığını belirterek, “Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Hayvanlarımızın kışlık yemini buradan temin ediyoruz. Kazancıda bizim için iyi. Sabah başladığımız işe karanlık çökene kadar devam ediyoruz. Mısırı genellikle büyük hayvanlarımıza veriyoruz. Fazla kalan ürünün tonunu ise 250 liradan satıyoruz. Köyde çok sayıda çiftçi tarafından silajlık mısır ekimi yapılıyor” diye konuştu.