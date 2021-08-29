Muş'ta silajlık mısır hasadına başlandı

Muş'ta çiftçiler tarafından ekimi yapılan ve özellikle kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırın hasadına başlandı.

Kentte bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ot ve yoncadan beklenen verimi alamayan çiftçiler, alternatif olarak silajlık mısıra yönelmişti. Mısırın olgunlaşmasıyla Muş Ovası'nda tarlaya inen çiftçiler yılın ilk hasadını yapmaya başladı. Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi ve Kumluca köyünde hasada başlayan çiftçiler, elde ettikleri mısırın bir kısmını kendi hayvanları için ayırırken, bir kısmını da geçimlerini sağlamak için satışa sunuyor.

Çatbaşı köyünde 70 dönüm alanda mısır ekimi yapan çiftçilerden Hüseyin Şahin, geçen sene 30 bu sene de 70 dönüm mısır ektiğini söyledi. Elde ettiği mısırın bir kısmını kendi hayvanları için ayıracağını, bir kısmını da satacağını anlatan Şahin, “Kuraklıktan dolayı ot yok. O yüzden silaja yöneldik. Yılın ilk hasadını biçmeye başladık. Bu mısırlar çiftliklerde hayvanlar için kullanılıyor. Hayvan yemidir” dedi.

Bağlar Mahallesi'nde hasat yapan çiftçilerden Sinan Güner ise yılın ilk hasadına başladıklarını ve elde edilen mısırın hayvan yemi olarak kullanıldığını ifade etti. Kuraklık nedeniyle mısır ekimi yaptıklarını belirten Güner, “Geçen yıl köy genelinde 150 dönüm mısır ekimi yapılmışken, şu anda kuraklık nedeniyle bu rakam 250 dönüme çıkmış durumda. İhtiyacımız kadarını kendimize alacağız, fazlasını da satmayı düşünüyoruz. İl genelinde bu sene mısır ekimi çok fazla oldu” diye konuştu.