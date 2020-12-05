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Muş'ta sis bulutu kartpostallık görüntü oluşturdu

Muş’ta etkili olan sis, yüksek kesimlerdeki karla birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Muş'ta etkili olan sis, yüksek kesimlerdeki karla birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Muş'ta 4 günden bu yana etkili olan sis, kentin üzerini sis bulutuyla kapladı. Merkeze bağlı Çavuştepe mevkiinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken, dağ eteklerine kadar inen sis bulutları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneş ve karla birleşerek eşsiz doyum zevki veren sis bulutları, kent semalarını kapladı. Bazı vatandaşlarda bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Üçevler grup köy yolu civarlarında kar olduğunu ifade eden vatandaş Kerem Teke, “Muş merkezde kar yok. Burada kartpostallık fotoğraflar çekiyoruz. Şu an Muş'un üzerinde sis var ama burası güneşli ve hava güzel. Kentin üzeri de 4 gündür sis bulutlarıyla kaplı” dedi.

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