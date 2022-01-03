İhlas Haber Ajansı

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Muş'ta sisle gelen eşsiz manzara

Muş’ta sabah saatlerinde aniden bastıran sis bulutunun kentin üzerini bir anda örtü gibi kaplaması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Muş'ta sabah saatlerinde aniden bastıran sis bulutunun kentin üzerini bir anda örtü gibi kaplaması kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Dondurucu soğuğun etkili olduğu kentte aniden bastıran sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Kentin üzerini kaplayan sis bulutu, drone ile havadan görüntülendi. Karlı dağlarla birleşen sis, eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Adeta bir çarşaf gibi kentin üzerini kapatan beyaz örtü, kartpostallık görüntülere sahne olurken, İmam-ı Şafi Cami minarelerinin sis bulutları arasında süzülmesi ise göz kamaştırdı.

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