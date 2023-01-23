Muş'ta ‘Spor Tırmanış Emniyetçi Kursu' tamamlandı

Muş'ta, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen ve iki gün süren ‘Spor Tırmanış Emniyetçi Kursu' tamamlandı.

Muş'ta yapımı geçen yıl tamamlanan ve birçok temel eğitime kapılarını açan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonundaki tırmanış duvarı, şimdide Türkiye Dağcılık Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan ‘Spor Tırmanış Emniyetçi Kursu'na ev sahipliği yaptı. İki gün süren kursta teknik direktör ve antrenör eşliğinde eğitimlerini tamamlayan 23 kursiyere ‘Spor Tırmanış Emniyetçi Kursu' belgesi verilerek bundan sonra yapılacak tırmanışlarda emniyetçi olarak görev alacaklar.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çağlayan, “Hem Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak hem de Muşlu dağcılar olarak Muş'ta çeşitli spor aktivitelerini yapacağız. Tırmanma duvarı ile gençlerimizi ulusal ve uluslararası arenalara hazırlıyoruz. Bundan sonra da ilimizde dağcılık alanında önemli çalışmalar yaparak gençlerimiz için alternatif spor branşlarını sevdireceğiz” dedi.