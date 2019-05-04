Muş'ta su baskını maddi hasara yol açtı

Muş'un Yoncalıöz köyünde yağışlardan ötürü meydana gelen su baskını, çok sayıda ev ve ahıra zarar verdi.

Dün akşamdan itibaren etkili olan yağışlar, Yoncalıöz köyünde derenin taşmasına neden oldu. 30 ev ve çok sayıda ahırın sular altında kaldığı köyde; evlerden eşyalar çıkarılırken, ahırlarda mahsur kalan hayvanlar ise Yaygın ve Konukbekler Belde Belediyesi'ne ait iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yoncalıöz Köy Muhtarı Ramazan Balkaya, “Dün akşamdan beri etkili olan yağmur nedeniyle 30 hane suyun altında kaldı. 30'a yakın ahır da yine sular altında kaldı. Ahırlardaki yaklaşık 150 küçükbaş hayvan ile 30 büyükbaş hayvanı iş makineleri yardımıyla taşıdık. Ben bu anlamda yardıma gelen AFAD ile Yaygın ve Konukbekler belde belediyelerine teşekkür ediyorum” dedi.