İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta suya giren Suriye uyruklu bir kişi boğuldu

Muş’ta balık tutmak için Murat Nehrine girdiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi boğuldu.

Muş'ta balık tutmak için Murat Nehrine girdiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi boğuldu.


Alınan bilgilere göre olay, Muratgören köyü yakınlarındaki Murat Nehrinde meydana geldi. Balık tutmak için nehre giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu 18 yaşındaki genç gözden kaybolunca, vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de yer tespiti için çalışma başlattı.


Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünden bölgeye sevk edilen dalgıç polisler tarafından yapılan arama tarama çalışmasıyla Suriye uyruklu gencin cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.