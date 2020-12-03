İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta tarihi eser operasyonu

Muş’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, araç içerisine gizlenmiş vaziyette sikke, kolye, mühür ve heykelden oluşan 64 adet tarihi eser ele geçirildi.

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, araç içerisine gizlenmiş vaziyette sikke, kolye, mühür ve heykelden oluşan 64 adet tarihi eser ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu ile ilgili olarak 2 Aralık operasyon yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyonda, araç içerisinde gizlenmiş vaziyette sikke, kolye, mühür ve heykelden oluşan toplam 64 adet tarihi eserin ele geçirildiği ve 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.