Muş'ta tarım arazileri su altında kaldı

Muş'ta etkili olan sağanak nedeniyle ovadaki bazı ekili tarım arazileri su altında kaldı.

Konukbekler beldesine bağlı Körpeağaç Mahallesi'nde etkili olan sağanak ve dere yatağındaki suyun taşmasıyla bazı arazilerde su birikintileri oluştu. Ekili alanları inceleyen çiftçiler, mahsullerin üzerinin çamur ve kille kaplandığını ifade etti.

Dün akşam saatlerinde tarım arazilerinin sular altında kaldığını ifade eden çiftçilerden Aydın Civak, “Bingöl dağlarından sular geldi. Tarlalarımızdaki pancar, buğday, yonca ürünlerimiz suların altında kaldı. Devletimizden yardım istiyoruz. Devlet Su İşleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve şeker fabrikasından inceleme yapmak üzere personeller buraya geldi ve inceleme yaptı” dedi.

Dün akşam dağ köylerinden gelen suların dereyi taşırdığını anlatan çiftçilerden Gürkan Subaşı ise “Buğdayımız, yoncamız, tarlalarımız çamur ve kil altında kaldı” ifadelerini kullandı.