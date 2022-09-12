Muş'ta Tarım Kredi Kooperatif marketi açıldı

Muş'ta Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. bünyesinde market açıldı.

Zafer Mahallesi'nde düzenlenen törenle Tarım Kredi Kooperatifi marketinin bin 315'inci şubesi açıldı. Açılış töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, Tarım Kredi Kooperatifinin bin 315'inci şubesini Muş'ta açtıklarını söyledi. Vali Gündüzöz, “Hem vatandaşa daha ucuz ihtiyaç maddelerini ulaştırma noktasında etkili hem de doğrudan üreticiden aldığı için çiftçiyi koruyan bir yapısı var. Muş şehrine, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Devletin pek çok görevi bulunduğunu, bunlardan bir tanesinin de piyasanın düzenlenmesi olduğunu aktaran Vali Gündüzöz, “Kar maksimizasyonu ile hareket eden bir özel sektörün yanında, piyasayı düzenleyen sosyal amaçlı yer alan devlet, her zaman vatandaşı lehine çalışacaktır. Türkiye bu işi gerçekten çok iyi yaptı. Ürünler çok makul ve piyasa fiyatlarının oldukça altındadır. Tabii buradan fırsatçılara da iyi bir mesaj veriliyor. Dünyadaki savaşlar, korona virüs, enerji krizi gibi pek çok nedenden dolayı dünya ekonomisi küçülürken, Türkiye ekonomisi gerçekten son derece sağlam. Bu dış tehditlere ve içeriden yapılan spekülasyonlara rağmen hızla büyüyor. İnşallah daha da büyüyecek. Bölgesinde küresel anlamda lider olan Türkiye, gıda alanında güvenliği sağlamış bir ülke olarak yerini alacak. İlimizde ilki açılan Tarım Kredi Kooperatifi marketinin 2 ve 3'üncü şubelerinin de devamı gelecek. Arkadaşlar hızlı bir büyüme içerisindeler. Onun için daha evvel açılması planlanıyordu ama çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu hafta birisi Ahlat'ta, birisi Tatvan'da olmak üzere 3 tane şube açılmış. Dolayısıyla bu kadar hızlı büyüyen yapıda birkaç günlük aralarla açılması normaldir. Daha yeni şubeler açılacak. İnşallah bin 315'inci şubenin haricinde binlerle ifade edilen 2 bin, 3 bin diye hızla büyüyen marketler zincirine ulaşacak” şeklinde konuştu.

Törene Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve çok sayıda devletli katıldı.