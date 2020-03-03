Muş'ta tefeci operasyonu: 7 gözaltı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, tefecilik suçu kapsamında 7 şüpheli şahsın 25 Şubat 2020 günü yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramalarda neticesinde; 1 milyon 160 bin TL değerinde 11 adet senet, 3 adet araç satış defteri, 1 adet araç satış sözleşmesi, 18 adet banka dekontu, 9 adet tapu senedi, 1 adet not defteri ele geçirilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 5 şüpheli ise adli makamlarca serbest bırakılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.