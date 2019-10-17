İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta tefecilik operasyonu

Muş’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, tefecilik yaptığı belirlenen 1 şahıs tutuklandı.

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, tefecilik yaptığı belirlenen 1 şahıs tutuklandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, tefecilik yaptığı tespit edilen 1 şahsın 15 Ekim'de gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramalarda; 785 bin 150 TL değerinde 21 adet senet, 4 adet imzalı boş senet, 20 bin TL çek tahsilat dekontu, 1 adet araç satış sözleşmesi, 1 adet tapu, 146 bin TL değerinde 4 adet sözleşme, 3 adet alacak-borç defteri ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.