İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta terör operasyonu: 28 gözaltı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen terör operasyonu kapsamında, aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit’in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen terör operasyonu kapsamında, aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen terör soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kapsamında aralarında HDP Muş İl Eş Başkanı Abdulbari Yiğit'in de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı. 2014 yılında Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlere katıldıkları öne sürülen şüphelilerden Yiğit'in de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.