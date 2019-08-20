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Muş'ta terör operasyonu: 29 gözaltı

Muş’ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Muş merkez ve ilçelerinde, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesi maksadıyla 33 hedef şahsa yönelik operasyon icra edildiği belirtildi. Operasyonda ‘terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma yürütülen 19 ile ‘PKK/KCK terör örgütü propagandası' yaptığı tespit edilen 10 şahıs olmak üzere 29 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, “İcra edilen aramalarda; 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 300 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 9 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 121 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Adli tahkikat başlatıldı” denildi.

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