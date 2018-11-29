Muş'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Muş'ta terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümüne yönelik yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 27 Kasım terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıl dönümüne yönelik alınan tedbirler çerçevesinde, BTÖ işbirlikçilerine yönelik Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar kapsamında 10 ayrı adreste şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Yapılan aramada; 2 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 125 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 1 adet bıçak ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 7 şahıs gözaltına alınmış olup, adli tahkikata başlanılmıştır. İlimizde, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.