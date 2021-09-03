Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait EYP ele geçirildi

Muş'ta jandarma ekiplerince ‘Eren-4 Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık Operasyonu' kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen 49 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Yamaç köyü Derun Tepe bölgesine ‘Eren-4 Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık Operasyonu' düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “2 Eylül 2021 tarihinde toprağa gömülü vaziyette, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 49 su borusunun tadil edilerek hazırlanmış boru tipi EYP ve 1 adet 4'lü pil bloğu ele geçirildi” denildi.