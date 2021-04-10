Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Muş'ta, jandarma ekipleri tarafından icra edilen “Eren-4 Operasyonu” kapsamında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez Kayalısu köyü Dalakulig tepe bölgesinde; ‘Eren-4 Operasyonu' kapsamında 9 Nisan 2021 tarihinde icra edilen operasyonda; bir jelikan içerisinde terör örgütüne ait tespit edilen 4 roketatar mermisi, 14 roketatar sevk fişeği, 6 el bombası, 4 el bombası pimi ve mandalı, bin 500 adet kalaşnikof fişeği, bin adet bixi fişeği, 2 askı kayışı, 1 şemsiye, 1 kumaş heybe ile 1 fosforlu kalem ele geçirildi” denildi.