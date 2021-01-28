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Muş'ta tipi ve fırtınaya yakalanan sürücülerin imdadına jandarma yetişti

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle karayollarında ilerlemekte güçlük çeken araçları güvenli bölgelere aldı.


Muş-Bingöl Kara yolunun 45. kilometresindeki Buğlan Geçidinde etkili olan fırtına ve tipi sürücülere geçit vermedi. Bölgede özellikle ağır vasıtaların mağdur olmaması için güvenlik önlemi alan jandarma trafik ekipleri, olası kazaların yaşanmaması için sürücüleri yola devam etmemeleri konusunda uyarıyor. Uyarıları dikkate alan sürücüler ise ekiplerin belirlediği güvenli bölgelere çekilerek hava koşullarının düzelmesini bekliyor. Olumsuz hava koşullarının son bulmasıyla sürücülerin güvenli bir şekilde yollarına devam edebileceği öğrenildi.

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