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Muş'ta tipiye yakalanan sürücülerin yardımına jandarma yetişti

Muş’ta tipi ve fırtınada yolda kalan sürücülerin yardımına İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti.

Muş'ta tipi ve fırtınada yolda kalan sürücülerin yardımına İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti.


Muş-Bingöl karayolunun 45. kilometresindeki Buğlan Geçidi'nde etkili olan fırtına ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiğin akışını ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için bölgede önlem alan jandarma ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etti. Özellikle ağır vasıtaların mağdur olmaması için güvenlik önlemi alan jandarma trafik ekipleri, sürücülerin güvenli şekilde yola devam etmelerini sağladı.


Kendilerine yardım eden jandarma ekiplerine teşekkür eden tır sürücüsü Mehmet Yılmaz, araçla yolda kaldıklarını belirterek, “Jandarmamız, devletimiz geldi bizleri kurtardı. Allah onlara zeval vermesin” dedi.

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