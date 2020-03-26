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Muş'ta toplu taşıma araçlarında mesafe denetimi

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir içi toplu taşıma araçlarında yüzde 50 kapasite ile mesafe denetimi yaptı.


Yeni tip korona virüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında alınan tedbirler kapsamında zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Kentte şehir içi ulaşımda kullanılan toplu taşıma araçları denetimler kapsamında kontrol noktalarında durduran ekipler, bir yandan alınan tedbir kararlarına uyulup uyulmadığını kontrol ederken diğer yandan da şoför ve yolcuları bilgilendirdi. Her koltuğa bir yolcu oturması konusunda uyarılarda bulunan ekipler, yan yana oturan yolculara da korona virüs tedbirleri kapsamında aralarına mesafe koymaları gerektiğini söyledi. Zabıta ekipleri denetimlerini, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sık sık yapmaya devam edecekler.

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