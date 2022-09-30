Muş'ta tozlu köy yolları devlet yatırımıyla sıcak asfaltla kaplanıyor

Muş İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerin yollarını sil baştan yenileyerek köylere büyük yatırım taşıyor. 2022 yatırım programına alınan yollarda söküm, dolgu ve yenileme çalışması yürüten ekipler, son yılların en büyük hizmetini köylerle buluşturdu. Tozlu yolların ortadan kaldırıldığı çalışmalarda, köyler ilk kez sıcak asfaltla tanışıyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü köylerde memnuniyetlerini dile getiren bölge halkı, ekiplere teşekkür etti. Merkeze 62 kilometre mesafedeki Karabey köyü yolunda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Nefesin olduğu her yere hizmet götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Çalışmaların titizlikle yürütülmesini isteyen Yentür, yaptığı açıklamada, il genelinde 10 kilometre civarında BSK denilen sıcak asfalt karışımı yol yaptıklarını söyledi.

Karabey köyünün 1,5 kilometrelik yoluna sıcak asfalt döktüklerini kaydeden Yentür, “Bu 10 kilometrelik sıcak asfalt karışımı yol yapımına yaklaşık 9 milyon lira bir ödenek harcayacağız. İnşallah 1-2 gün içerisinde bu yolumuzda tamamlanacak. Karabey köyü yolumuzda yaklaşık 7 mezramızın bağlantı yolu bulunmaktadır. Devletimizce planlanan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun, Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz'ün, AK Parti Muş Milletvekilimiz Mehmet Emiş Şimşek'in ve meclisimizin katkılarıyla böyle büyük hizmetleri kırsaldaki nefesin olduğu her yere götürmenin mutluluğunu beraber yaşıyoruz. Bunlar dışında köylerde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu yıl 205 köyümüze yaklaşık 263 bin metrekare kilitli parke taşı döşendi. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde 3 bin kilometre yol ağımıza yol yapım, bakım, onarım işleri gerçekleştirmiş durumdayız. Çalışmalarımızın tamamını yan yana bıraktığımızda özellikle kırsaldaki 367 köyümüzün yaklaşık üçte 2'sine temas etmiş oluyoruz” dedi.

“Vatandaşımızın memnuniyeti bizlerin de memnuniyetidir”

Nefesin olduğu her yere hizmet götürüldüğünü anlatan Yentür, “Kırsalda yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımıza gerek su, gerek tarımsal amaçlı sulama, gerekse yol götürülmektedir. Yol medeniyettir. Özellikle uzun süredir planlamasını yaptığımız Karabey köyü yoluna da sıcak asfaltın gelmesi bizi ve burada yaşayan nüfusu ziyadesiyle memnun etmiştir. Öte yandan yapımı tamamlanan Soğucak, Donatım, Kepenek, Derecik, Ilıca ve Ağıllı grup köy yolundaki BSK çalışmamızda tamamlanarak sıcak asfalt yol çizgileri çizilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız sayesinde bu hizmet geldi”

Köylerine yapılan yol konusunda tüm yetkililere teşekkür eden Karabey Köyü Muhtarı Şeref Güzel de bugüne kadar Karabey köyüne böyle bir hizmetin yapılmadığını belirterek, “İlk kez AK Parti sayesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde bu hizmet geldi. Allah razı olsun. İnşallah bu hizmetlerin devamı gelir. Biz köylü olarak, halk olarak çok memnunuz. Sıkıntılarımızdan biri de büyük ölçüde yoldu. Yolumuz da asfalt oldu. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

“Allah devletimizden razı olsun”

Köy sakinlerinden Nesip İncetepe ise özel idare ekiplerinin köy yolunu sıcak asfaltla kapladığını belirterek, şöyle konuştu:

“Toz dumandan kurtulduk. Allah devletimizden razı olsun. Yol yapımıyla ilgili yakından ilgileniyorlar. İlk defa köyümüze sıcak asfalt dökülüyor. Çok güzel oldu.”