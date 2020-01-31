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Muş'ta trafik kazası: 7 yaralı

Muş-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, Muş-Bingöl karayolu Yaygın Beldesi yakınlarında meydana geldi. Yoğun kar yağışının olduğu yolda 12 AAC 362 plakalı araç, 49 F 1146 araçla çarpıştı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, durumu sağlık ekipleri ve AFAD'a bildirdi. Kazanın ardından 49 F 1146 plakalı araç içerisinde sıkışan vatandaşlar, olay yerine çağrılan Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada 12 AAC 362 plakalı araçtaki Yakup Gelen, Mücahit Gelen, Furkan Eser ile 49 F 1146 plakalı araçtaki Halis Demir, Maşallah Taşkın, Seyithan Turan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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