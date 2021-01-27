Muş'ta tütün mamulü kaçakçılığı yapan 1 kişi hakkında işlem yapıldı

Muş'ta polis ekipleri tarafından tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, bir araç içerisinde yapılan aramada 148 bin makaron ele geçilirken, 1 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen Tütün Mamulleri Kaçakçılığı suçu ile ilgili olarak 26 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda araçta 148 bin adet makaronun ele geçirildiği ve 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.