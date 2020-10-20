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Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muş’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şahıstan biri tutuklandı.

Muş'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şahıstan biri tutuklandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürüttüğü çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “17 Ekim 2020 günü gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 şahıs üzerinde 510 gram metamfetamin, 280,068 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden biri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı” denildi.

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