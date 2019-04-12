Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal” suçu işlediği tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imal' suçunu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik yürütülmekte olan planlı faaliyet kapsamında, Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde 21 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 14 adet tabanca mühimmatı, 5 gram toz esrar, 2 gram kenevir tohumu ve 5 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İkametlerinde yakalanamayan 7 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.