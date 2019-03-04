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Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Muş’ta polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında bir araç içerisine bir kilo 611 gram toz esrar ele geçirilirken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muş'ta polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında bir araç içerisine bir kilo 611 gram toz esrar ele geçirilirken, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan şok uygulamalar sırasında, iki şahsın bulunduğu araçta arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada, aracın içine gizlenmiş vaziyette 2 parça halinde bir kilo 611 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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