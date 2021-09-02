İhlas Haber Ajansı

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Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Muş’ta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonlar kapsamında 75,36 gram sentetik kannabinoid, 2,18 gram esrar, 3,35 sentetik, 1,02 metamfetamin maddesi ele geçirilirken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs ise tutuklandı.

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