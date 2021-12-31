İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 26 Aralık 2021 tarihinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 919 gram toz esrar, 18,05 gram kubar esrar, 215,29 gram esrar olmak üzere toplam 1 kilo 152,34 gram esrar maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs ise tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.