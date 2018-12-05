Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi ise tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma yaptığı belirtildi. Açıklamada, “İçerisinde bir şahsın bulunduğu araçta ve şahsın yapılan üst aramasında bin 450 gram toz esrar maddesi, ayrı poşetler içerisinde 10,31 gram ve 11,48 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Hakkında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatılan şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca, konu ile bağlantılı oldukları tespit edilen 2 kişi yakalanmış ve yakalanan şahısların yapılan üst aramasında ise; 5,22 gram ve 0,26 gram metamfetamin maddesi, 0,72 gram tütün ile karışık esrar maddesi ele geçirilmiştir. Haklarında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatılan 2 şahıs, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir” denildi.